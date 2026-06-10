10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
وزارت کشور بحرین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد آژیرهای هشدار در سراسر این کشور به صدا درآمده است.
این وزارتخانه از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کرده، به نزدیکترین مکان امن بروند و اخبار و دستورالعملها را تنها از کانالهای رسمی دنبال کنند.
در این بیانیه درباره علت به صدا درآمدن آژیرها یا ماهیت تهدید جزئیات بیشتری ارائه نشده است.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که ارتش آمریکا اعلام کرد در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی، حملاتی را علیه ایران انجام داده است.
در مقابل سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در پاسخ به این حملات، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین را با پهپاد هدف قرار داده است.