بحران کمبود تجهیزات آزمایشگاهی، خدمات درمانی در غزه را فلج کرد در پی حملات مداوم اسرائیل و محدودیت ورود کمک‌ها، کمبود شدید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در غزه، ارائه خدمات درمانی را به مرز توقف رسانده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند که به دلیل کمبود گسترده مواد آزمایشگاهی و قطعات یدکی تجهیزات پزشکی، خدمات درمانی در این منطقه به شدت مختل شده است.



این وضعیت در حالی رخ داده که بیمارستان‌ها نیز در حملات هدف قرار گرفته و بیش از 172 هزار زخمی و شمار زیادی بیمار نیازمند مراقبت هستند.

انور الملیحی، رئیس بخش آزمایشگاه بیمارستان ناصر در خان‌یونس، از کمبود شدید محلول‌ها، تجهیزات و قطعات یدکی خبر داد و تأکید کرد این کمبودها به‌ویژه برای بیماران بخش‌های مراقبت ویژه، نوزادان و بیماران قلبی حیاتی است.

وی همچنین از مشکلات در تأمین مواد مورد نیاز آزمایش‌های خون خبر داد.

به گفته مسئولان، تجهیزات موجود تحت فشار شدید قرار دارند و نبود امکان جایگزینی یا تعمیر به کاهش کارایی انجامیده است.

محدودیت‌های اعمال‌ شده بر گذرگاه‌ها نیز مانع ورود اقلام ضروری از خارج شده است.

در همین حال، وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که 86 درصد مواد مورد نیاز آزمایشگاهی و بانک خون به پایان رسیده است. ادامه این شرایط، در کنار تخریب گسترده زیرساخت‌ها و کمبود کمک‌های انسانی، بحران بهداشتی در منطقه را تشدید کرده است.