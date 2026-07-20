با به صدا درآمدن دوباره آژیرها در بحرین، از مردم خواسته شد به پناهگاه‌ها بروند وزارت کشور بحرین پس از به صدا درآمدن دوباره آژیرهای هشدار، بار دیگر از شهروندان و ساکنان این کشور خواست آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیک‌ترین محل امن مراجعه کنند.