20 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 20 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
وزارت کشور بحرین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد پس از فعال شدن دوباره آژیرهای هشدار در این کشور از مردم خواسته شده است به نزدیکترین محل امن بروند.
در این بیانیه که از شب گذشته تاکنون برای دومین بار منتشر شده است، از شهروندان و ساکنان بحرین خواسته شده آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین محل امن مراجعه کنند.
پیشتر نیز سفارت آمریکا در منامه اعلام کرده بود اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد ایران ممکن است برخی نقاط در مرکز پایتخت بحرین را هدف قرار دهد و از شهروندان آمریکایی خواسته بود هوشیار باشند و دستورالعملهای مقامهای محلی را رعایت کنند.