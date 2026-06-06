بازگشایی حریم هوایی کویت در پی حملات موشکی و پهپادی

Omar Alothmani, Esat Fırat
06 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
اداره کل هوانوردی غیرنظامی کویت با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرد که پس از بسته شدن موقت حریم هوایی این کشور، پروازها و تردد هوایی دوباره از سر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، در این اطلاعیه تصریح شده است که پس از هماهنگی با دستگاههای ذیربط و اطمینان از بازگشت ثبات به وضعیت امنیتی، فعالیت عادی حریم هوایی این کشور از سر گرفته شد.
در اطلاعیه فوق آمده است که حریم هوایی کویت بهعنوان اقدامی پیشگیرانه و در پی "حملات ایران" و برای مقابله با خطرات احتمالی بهطور موقت بسته شده بود. بر اساس اعلام مقامهای کویتی، در مدت بسته بودن حریم هوایی، مجموعا 11 پرواز متعلق به شرکتهای هواپیمایی «کویت ایرویز» و «جزیره ایرویز» به فرودگاههای کشورهای همسایه هدایت شدند.
مقامهای کویتی تأکید کردند که در شرایط کنونی، حریم هوایی این کشور بهطور ایمن و کامل در دسترس استفاده قرار گرفته است.
ارتش کویت صبح امروز اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در واکنش به حملات موشکی و پهپادی فعال شدهاند. این تحولات پس از آن رخ داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد در واکنش به حملات ارتش آمریکا به سیریک و قشم، پایگاههای آمریکا در منطقه را هدف حملات موشکی قرار داده است.