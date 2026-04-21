بازسازی غزه به 71.4 میلیارد دلار طی 10 سال نیاز دارد

Nuri Aydın
21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و بانک جهانی با انتشار گزارشی اعلام کردند که پس از 24 ماه درگیری، بازسازی نوار غزه طی یک دوره 10 ساله به 71.4 میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد.
این برآورد در قالب گزارش مشترکی با عنوان «ارزیابی سریع خسارات و نیازهای غزه» توسط سه نهاد یادشده منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، خسارات واردشده به زیرساختهای فیزیکی غزه حدود 35.2 میلیارد دلار برآورد شده و زیانهای اقتصادی و اجتماعی نیز حدود 22.7 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
در این گزارش تأکید شده که از مجموع 71 میلیارد دلار مورد نیاز برای بازسازی، 26.3 میلیارد دلار باید در 18 ماه نخست برای بازسازی خدمات اساسی، ترمیم زیرساختهای حیاتی و حمایت از روند بهبود اقتصادی تأمین شود.
بر اساس این گزارش، اقتصاد غزه در پی درگیریها 84 درصد کوچکتر شده و شاخصهای توسعه انسانی در این منطقه 77 سال به عقب بازگشته است. در ادامه گزارش تاکید شده که حدود 1.9 میلیون نفر در غزه چندین بار آواره شدهاند و بیش از 60 درصد جمعیت خانههای خود را از دست دادهاند.
این گزارش در چارچوب قطعنامه شماره 2803 شورای امنیت سازمان ملل متحد بهعنوان مبنایی تحلیلی برای روند بازسازی غزه تهیه شده است. اتحادیه اروپا و سازمان ملل همچنین تاکید کردند که روند بازسازی باید همزمان با عملیات کمکهای بشردوستانه پیش برود و زمینهساز یک فرآیند بازسازی جامع شامل غزه و کرانه باختری باشد.