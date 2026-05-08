نهادهای امنیتی اسرائیل 4 نفر را به اتهام همکاری با ایران و تصویربرداری از مراکز حساس و نظامی این کشور بازداشت کردند.

بازداشت 4 اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی ایران نهادهای امنیتی اسرائیل 4 نفر را به اتهام همکاری با ایران و تصویربرداری از مراکز حساس و نظامی این کشور بازداشت کردند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



به گزارش روزنامه «جروزالم پست»، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت)، پلیس و پلیس نظامی این کشور در بیانیه‌ای مشترک از تشکیل پرونده جاسوسی علیه 3 نظامی و 1 غیرنظامی خبر دادند.

بر اساس این بیانیه، این افراد در ماه مارس به ظن ارتباط طولانی‌مدت با مأموران اطلاعاتی ایران و انجام مأموریت‌های امنیتی به دستور آنان، پیش از آغاز خدمت نظامی، بازداشت شده بودند.



مقام‌های اسرائیلی مدعی‌اند این 4 نفر از اماکن عمومی و مناطق حساس امنیتی در نقاط مختلف کشور عکس و فیلم تهیه کرده و برای افرادی که گفته می‌شود با نهادهای اطلاعاتی ایران مرتبط بوده‌اند، ارسال کرده‌اند.

طبق نتایج تحقیقات، یکی از متهمان وظیفه سازماندهی دیگر افراد و هدایت مأموریت‌های تصویربرداری را بر عهده داشته است. همچنین ادعا شده که از این افراد خواسته شده بود اقدام به خرید سلاح نیز بکنند.

در این گزارش آمده است که متهمان از ایستگاه‌های قطار، مراکز خرید، دوربین‌های امنیتی و برخی مناطق دیگر تصویربرداری کرده‌اند. همچنین 3 نظامی یادشده متهم هستند تصاویر مربوط به مدرسه فنی نیروی هوایی اسرائیل را نیز در اختیار طرف ایرانی قرار داده‌اند.

