بازداشت مقام ارشد تسلیحات شیمیایی رژیم سابق سوریه در لاذقیه

Ömer Koparan
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
دمشق/ خبرگزاری آنادولو
خبرگزاری سوریه «سانا» به نقل از منابعی در وزارت کشور از بازداشت یکی از مسئولان عالیرتبه برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم سرنگونشده در شهر لاذقیه خبر داد. این فرد متهم به مدیریت تولید گازهای سمی، بهویژه سارین است.
این مقام ارشد که در دوران فعالیت رژیم اسد مسئولیت بخشهای مرتبط با تسلیحات شیمیایی را بر عهده داشت، در پی یک عملیات امنیتی در شهر ساحلی لاذقیه دستگیر و به نهادهای ذیربط منتقل شد. جزئیات بیشتری از هویت دقیق یا نحوه شناسایی وی منتشر نشده است.
در طول سالهای جنگ سوریه، استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مناطق مسکونی توسط نیروهای وفادار به رژیم اسد، بازتاب گستردهای در جامعه جهانی داشت.
یکی از مرگبارترین این وقایع، حمله با گاز سارین در اوت 2013 در غوطه دمشق بود که بر اساس گزارشها منجر به جان باختن بیش از 1400 غیرنظامی شد.
همچنین در آوریل 2017، استفاده از عوامل شیمیایی در شهر خان شیخون واقع در استان ادلب، بار دیگر خشم و محکومیتهای بینالمللی را علیه رژیم اسد برانگیخت.