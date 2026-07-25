بازداشت بیش از 40 فلسطینی در یورش نظامیان اسرائیل به کرانه باختری

25 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئیه 2026
رامالله/خبرگزاری آنادولو
منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان اسرائیل در جریان یورش به شهرک «تل» در غرب نابلس، بیش از 40 جوان فلسطینی را بازداشت کردهاند.
به گزارش رادیو صدای فلسطین، ارتش اسرائیل همچنان عملیات خود را در این شهرک ادامه میدهد و خانههای متعددی را مورد بازرسی قرار داده است.
همچنین گزارش شده که نظامیان اسرائیل یک خانه را تصرف و آن را به مرکز موقت بازجویی میدانی تبدیل کردهاند.
ارتش اسرائیل این شهرک را از همهسو در محاصره نگه داشته و محدودیتهای رفتوآمد همچنان ادامه دارد.