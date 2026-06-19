Muhammet Tarhan
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
استانبول/ محمد طرحان/ خبرگزاری آنادولو
لمیس الصرادی، روزنامهنگار فلسطینی که در سومین دوره «جوایز فارغالتحصیلان ترکیه» از سوی ریاست سازمان ترکهای مقیم خارج از کشور و اقوام خویشاوند (YTB) موفق به دریافت جایزه بخش «رسانه و ارتباطات» شد، اظهار داشت که در سال 2015 با دریافت بورسیه تحصیلی «بورسلاری ترکیه» تحصیلات کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه آنادولو در شهر اسکیشهیر آغاز کرده و اکنون حدود 10 سال است که در ترکیه زندگی میکند.
وی با اشاره به دشواریهای خروج از نوار غزه به دلیل محاصره شدید توسط اسرائیل گفت: «پس از آنکه یک فرصت بورسیه تحصیلی در ایتالیا را به دلیل محدودیتها و محاصره از دست دادم، از طریق بورسیههای ارائهشده توسط ترکیه شانس ادامه تحصیل را به دست آوردم و پس از ماهها انتظار سرانجام توانستم از غزه خارج شوم.»
الصرادی با تشریح وضعیت اسفبار دانشجویان فلسطینی در غزه تأکید کرد که بسیاری از آنان به دلیل جنگ و محاصره مداوم از دسترسی به ابتداییترین حقوق آموزشی خود محروم شدهاند، اما با این حال همچنان برای ادامه تحصیل تلاش میکنند و امید خود را از دست ندادهاند. وی افزود: «بیش از 90 درصد مدارس در غزه تخریب یا دچار آسیب جدی شدهاند و در حال حاضر هیچ دانشگاه فعالی در این منطقه باقی نمانده است؛ از این رو حمایت بینالمللی از دانشجویان فلسطینی اهمیت حیاتی دارد.»
این روزنامهنگار فلسطینی، شهر اسکیشهیر را «خانه دوم» خود توصیف کرد و یادآور شد: «مردم ترکیه، خانوادههای ترک و استادان دانشگاه از نخستین روزهای حضورم در این کشور با گرمی، محبت و حمایتهای بیدریغ از من استقبال کردند.»
الصرادی در پایان خطاب به دانشجویان بینالمللی گفت: «ترکیه کشوری است که به شما تنها یک مدرک دانشگاهی ارائه نمیدهد، بلکه فرصتهای جدید، روابط انسانی ارزشمند و امید به آیندهای بهتر را در اختیارتان میگذارد.»