انهدام 3 موشک بالستیک ایرانی توسط پدافند هوایی اردن

Esat Fırat, Halil Silahşör
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ارتش اردن اعلام کرد که 3 موشک بالستیک شلیکشده از خاک ایران را که سحرگاه امروز وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، توسط سامانههای پدافند هوایی خود رهگیری و منهدم کرده است.
به گزارش خبرگزاری آنادولو، یک مقام نظامی اردن با اعلام این خبر تأکید کرد که این عملیات هیچگونه تلفات جانی یا خسارت مادی به همراه نداشته است.
این مقام مسئول ضمن تأکید بر لزوم حفظ حاکمیت ملی و امنیت حریم هوایی اردن، تصریح کرد که نیروهای مسلح این کشور در برابر هرگونه تهدید، بدون تعلل و بر اساس قوانین دفاعی عمل خواهند کرد.
این در حالی است که ارتش ایران پیشتر از حمله پهپادی به پایگاه هوایی «موفق السلطی» در منطقه «ازرق» اردن خبر داده بود.