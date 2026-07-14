بر اثر انفجار مین هنگام عبور یک تراکتور در حومه حلب دو نفر کشته و یک نفر زخمی شد.

انفجار مین در حومه حلب دو کشته به جا گذاشت بر اثر انفجار مین هنگام عبور یک تراکتور در حومه حلب دو نفر کشته و یک نفر زخمی شد.

دمشق/ خبرگزاری آنادولو

بر اثر برخورد یک تراکتور با مین در منطقه روستایی منبج در استان حلب سوریه، منطقه‌ای که قبلاً تحت اشغال گروه تروریستی ی.پ.گ بود، دو نفر کشته و یک نفر زخمی شد.

به گزارش خبرنگار تلویزیون «الاخباریه»، این انفجار در روستای مصطفی الحمادی، در نزدیکی سد تشرین در حومه منبج، هنگامی رخ داد که یک تراکتور مورد استفاده برای فعالیت‌های کشاورزی، از روی مین کاشته شده در مزرعه عبور کرد.

دو نفر از سرنشینان تراکتور در این انفجار جان باختند و یک نفر زخمی شد. فرد زخمی توسط تیم‌های پزشکی اعزام شده به محل حادثه به بیمارستان انتقال یافت.

گروه تروریستی ی.پ.گ سال‌ها مناطق روستایی منبج و مناطق اطراف سد تشرین را اشغال کرده بود. این گروه تروریستی قبل از عقب‌نشینی از این منطقه پس از عملیات نیروهای سوری در اوایل سال جاری، مین‌های زمینی و تله‌های انفجاری متعددی را کار گذاشته بود.