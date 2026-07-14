انفجار مین در حومه حلب دو کشته به جا گذاشت

Muhammed Karabacak
14 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئیه 2026
دمشق/ خبرگزاری آنادولو
بر اثر برخورد یک تراکتور با مین در منطقه روستایی منبج در استان حلب سوریه، منطقهای که قبلاً تحت اشغال گروه تروریستی ی.پ.گ بود، دو نفر کشته و یک نفر زخمی شد.
به گزارش خبرنگار تلویزیون «الاخباریه»، این انفجار در روستای مصطفی الحمادی، در نزدیکی سد تشرین در حومه منبج، هنگامی رخ داد که یک تراکتور مورد استفاده برای فعالیتهای کشاورزی، از روی مین کاشته شده در مزرعه عبور کرد.
دو نفر از سرنشینان تراکتور در این انفجار جان باختند و یک نفر زخمی شد. فرد زخمی توسط تیمهای پزشکی اعزام شده به محل حادثه به بیمارستان انتقال یافت.
گروه تروریستی ی.پ.گ سالها مناطق روستایی منبج و مناطق اطراف سد تشرین را اشغال کرده بود. این گروه تروریستی قبل از عقبنشینی از این منطقه پس از عملیات نیروهای سوری در اوایل سال جاری، مینهای زمینی و تلههای انفجاری متعددی را کار گذاشته بود.