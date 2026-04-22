استانبول/ خبرگزاری آنادولو

انجمن اسیران فلسطین در بیانیه‌ای گزارش داد که تعداد زنان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به 90 نفر زن جمله دو دختر جوان و سه روزنامه‌نگار رسیده است.

در این بیانیه بر افزایش قابل توجه این آمار تأکید و یادآوری شده است که این ارقام از طریق یورش‌ها و بازداشت‌های انجام شده توسط اسرائیل در کرانه باختری اشغالی در دوره‌ای که اسرائیل حملات سنگین خود را به نوار غزه آغاز کرد، افزایش یافته است.

در این بیانیه آمده است: در میان زنان فلسطینی که اکثریت قریب به اتفاق آنها در زندان دیمون نگهداری می‌شوند، دو کودک، یک زن باردار سه ماهه، 25 بازداشت اداری، سه روزنامه‌نگار و دو بیمار سرطانی وجود دارد.

انجمن اسرای فلسطین تأکید کرد: زنان بازداشت شده با شرایط سخت بازداشت و حبس، از جمله گرسنگی، بی‌توجهی پزشکی و بدرفتاری و همچنین مورد حملاتی مانند سلول انفرادی و تفتیش بدنی قرار می‌گیرند.