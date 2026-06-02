Esat Fırat
02 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی از سیاستهای منطقهای ایران به دلیل تأثیر منفی بر ثبات و امنیت در خاورمیانه انتقاد کرد.
قرقاش در حساب کاربری خود در پلتفرم رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس»، نوشت: از خلیج گرفته تا یمن، لبنان و عراق، همه ما هزینه بلندپروازیهای منطقهای اغراق آمیز ایران را میپردازیم. نقش هیچ کشوری در منطقه نمیتواند به قیمت امنیت، ثبات و رفاه مشترک تمام شود.
او با بیان اینکه بازنگری در روابط منطقهای امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، خاطرنشان کرد: این امر باید بر اساس اصول احترام به حاکمیت، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها انجام شود.