انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی اعلام کرد سیاست‌های منطقه‌ای ایران بر ثبات و امنیت در خاورمیانه تأثیر منفی دارد.

انتقاد مشاور رئیس امارات از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی اعلام کرد سیاست‌های منطقه‌ای ایران بر ثبات و امنیت در خاورمیانه تأثیر منفی دارد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی از سیاست‌های منطقه‌ای ایران به دلیل تأثیر منفی بر ثبات و امنیت در خاورمیانه انتقاد کرد.

قرقاش در حساب کاربری خود در پلتفرم رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس»، نوشت: از خلیج گرفته تا یمن، لبنان و عراق، همه ما هزینه بلندپروازی‌های منطقه‌ای اغراق آمیز ایران را می‌پردازیم. نقش هیچ کشوری در منطقه نمی‌تواند به قیمت امنیت، ثبات و رفاه مشترک تمام شود.

او با بیان اینکه بازنگری در روابط منطقه‌ای امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، خاطرنشان کرد: این امر باید بر اساس اصول احترام به حاکمیت، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها انجام شود.