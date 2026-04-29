Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu
29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
قنیطره/خبرگزاری آنادولو
اهالی مناطق روستایی استان قنیطره در جنوب سوریه نسبت به "بیتفاوتی" نیروهای ناظر سازمان ملل متحد در برابر نقضهای مکرر اسرائیل در منطقه، ابراز نارضایتی کردند.
به گفته ساکنان محلی، حضور بیش از 50 ساله «نیروی ناظر آتشبس سازمان ملل» در منطقه، دیگر کارکرد یک نیروی حافظ صلح را ندارد و بیشتر به یک نیروی صرفا ناظر شباهت پیدا کرده است. خودروهای سازمان ملل که در کوچههای شهرها و روستاهای قنیطره گشتزنی میکنند، در حالی دیده میشوند که به گفته مردم منطقه، تنها به ثبت و مشاهده نقضهای اسرائیل بسنده کرده و اقدام عملی برای جلوگیری از آن انجام نمیدهند.
در حالی که موارد نقض، بازداشتهای غیرقانونی و حضور نظامی اسرائیل در جنوب سوریه رو به افزایش است، ساکنان منطقه معتقدند ماموریت حمایتی نیروهای سازمان ملل تا حد زیادی جنبهای نمادین پیدا کرده است.
سلیمان زهره، 70 ساله و از ساکنان روستای خالدیه، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو گفت که نیروهای اسرائیلی بهراحتی وارد منطقه شده و از آن خارج میشوند، اما نیروهای بینالمللی هیچ مداخلهای در این زمینه انجام نمیدهند.
وی افزود: آنها فقط رفتوآمد میکنند. یک روز کنار ما ایستادند، اما نقش حفاظتی دائمی ندارند. در حالی که اسرائیل هر طور بخواهد عمل میکند، غیرنظامیان بدون دفاع باقی ماندهاند.
احمد خالد، یکی دیگر از ساکنان منطقه نیز نقش سازمان ملل را "محدود به گشتزنی و تهیه گزارش" توصیف کرد و گفت: اگر مداخلهای صورت نمیگیرد، این نیرو چه معنایی دارد؟ این وضعیت نمادین که تأثیر واقعی بر زندگی و امنیت مردم ندارد، پرسشهای جدی ایجاد کرده است.
رزق الاسد، از ساکنان قدیمی منطقه، نیز با اشاره به بازداشت یا ناپدید شدن شماری از افراد توسط نیروهای اسرائیلی گفت نیروهای سازمان ملل تاکنون درباره این موارد توضیحی ارائه نکردهاند.
وی افزود: ما نقش این نیروها را نقشی خالی میبینیم؛ ساختاری که امنیت واقعی ایجاد نمیکند و تنها به گشتزنی محدود شده است.