انتخاب استاندار ترکمن برای کرکوک؛ استقبال آنکارا از تحولی تاریخی

Gökhan Çeliker, Halil Silahşör
21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیهای اعلام کرد که انتخاب یک استاندار ترکمن (محمد سمعان آقا، رئیس جبهه ترکمنهای عراق) برای شهر کرکوک که دارای تنوع فرهنگی و ساختاری کثرتگرا است، از منظر شمولگرایی، عدالت در تمثیل و تحکیم آرامش اجتماعی، تحولی بسیار مهم و تاریخی محسوب میشود.
در این بیانیه تأکید شده است که این رویداد، احقاق حق مشروع و دیرهنگام همتباران ترکمن به عنوان یکی از عناصر اصلی عراق و کرکوک است.
همچنین اشاره شده که اشتراکگذاری پستهای مدیریتی ارشد میان اقشار مختلف کرکوک بر پایه توافق و به صورت چرخشی، دستاوردی عادلانه برای تمامی عناصر تشکیلدهنده این شهر بوده و ابراز امیدواری شده است که این گام به ثبات، امنیت و رفاه مردم عراق و کرکوک منجر شود.
شایان ذکر است که پس از گذشت حدود 100 سال، بار دیگر مدیریت کرکوک به ترکمنها واگذار شد و نزار امیدی، رئیسجمهور عراق، فرمان انتصاب محمد سمعان آقا را که در نشست 17 آوریل شورای استانی انتخاب شده بود، صادر کرد.