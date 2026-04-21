انتخاب استاندار ترکمن برای کرکوک؛ استقبال آنکارا از تحولی تاریخی وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای، انتخاب رئیس جبهه ترکمن‌های عراق به عنوان استاندار کرکوک را گامی مهم در جهت تحقق عدالت در تمثیل و ثبات اجتماعی توزیع کرد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتخاب یک استاندار ترکمن (محمد سمعان آقا، رئیس جبهه ترکمن‌های عراق) برای شهر کرکوک که دارای تنوع فرهنگی و ساختاری کثرت‌گرا است، از منظر شمول‌گرایی، عدالت در تمثیل و تحکیم آرامش اجتماعی، تحولی بسیار مهم و تاریخی محسوب می‌شود.



در این بیانیه تأکید شده است که این رویداد، احقاق حق مشروع و دیرهنگام هم‌تباران ترکمن به عنوان یکی از عناصر اصلی عراق و کرکوک است.



همچنین اشاره شده که اشتراک‌گذاری پست‌های مدیریتی ارشد میان اقشار مختلف کرکوک بر پایه توافق و به صورت چرخشی، دستاوردی عادلانه برای تمامی عناصر تشکیل‌دهنده این شهر بوده و ابراز امیدواری شده است که این گام به ثبات، امنیت و رفاه مردم عراق و کرکوک منجر شود.



شایان ذکر است که پس از گذشت حدود 100 سال، بار دیگر مدیریت کرکوک به ترکمن‌ها واگذار شد و نزار امیدی، رئیس‌جمهور عراق، فرمان انتصاب محمد سمعان آقا را که در نشست 17 آوریل شورای استانی انتخاب شده بود، صادر کرد.

