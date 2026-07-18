عراق و آمریکا 48 توافق، یادداشت تفاهم و اعلامیه مشارکت اقتصادی در حوزه‌های نفت، انرژی، فناوری، امور مالی، کشاورزی، آموزش و دارو امضا کردند.

امضای 48 توافق و یادداشت تفاهم اقتصادی میان عراق و آمریکا عراق و آمریکا 48 توافق، یادداشت تفاهم و اعلامیه مشارکت اقتصادی در حوزه‌های نفت، انرژی، فناوری، امور مالی، کشاورزی، آموزش و دارو امضا کردند.

بغداد/خبرگزاری آنادولو

عراق و آمریکا میان نهادهای دولتی و خصوصی خود، 48 توافق، یادداشت تفاهم و اعلامیه مشارکت اقتصادی در حوزه‌های نفت، انرژی، فناوری، امور مالی، کشاورزی، آموزش و دارو امضا کردند.

بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری عراق، این توافقات طی سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق به آمریکا به امضا رسید و هدف از آن تقویت همکاری‌های اقتصادی و مالی دو کشور، ارتقای سطح روابط و ایجاد زمینه‌ای تازه برای مشارکت‌های متقابل عنوان شده است.

در چارچوب این توافق‌ها، وزارتخانه‌های نفت و برق عراق و شرکت‌های وابسته به آن‌ها با شرکت‌هایی چون اکسون‌موبیل، KBR ،GE، ورنووا، شل و هالیبرتون قراردادهای مختلف همکاری و مشارکت امضا کردند. همچنین میان استارلینک و کمیسیون ارتباطات و رسانه عراق توافق همکاری منعقد شد.

این بسته همچنین شامل یادداشت تفاهم میان شرکت فناوری «Keysight Technology» و بخش خصوصی عراق، توافق همکاری با پپسی‌کو، مشارکت‌های آموزشی و قراردادهایی در زمینه تولید و تأمین دارو نیز می‌شود.

علاوه بر این، با شرکت‌ها و نهادهایی مانند KBR ،UOP ،Polaris، انجمن مهندسان انرژی و شرکت PPTA در حوزه راهکارهای شبکه‌های الکترونیکی یادداشت تفاهم امضا شد. همچنین دو توافق جداگانه با Frito-Lay برای توسعه بخش کشاورزی به امضا رسید و با شرکت‌های فعال در حوزه‌های کشاورزی، تجارت و صنعت نیز قراردادهای مشارکت منعقد شد.

در این بیانیه تاکید شده که این توافق‌ها با هدف گسترش دامنه روابط اقتصادی عراق و آمریکا و تقویت همکاری راهبردی بلندمدت میان دو کشور صورت گرفته‌اند.