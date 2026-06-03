مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، خواستار اتخاذ موضعی واحد از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج در قبال حملات ایران شد.

امارات: کشورهای خلیج در برابر حملات ایران موضع واحد اتخاذ کنند مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، خواستار اتخاذ موضعی واحد از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج در قبال حملات ایران شد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، خواستار اتخاذ موضعی واحد از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج در قبال حملات تلافی جویانه ایران به بحرن و کویت شد.

قرقاش در پیامی در شبکه‌های اجتماعی، گفت که هیچ‌یک از کشورهای خلیج نباید در برابر حملات تنها گذاشته شوند و افزود: امنیت کشورهای منطقه به یکدیگر گره خورده است. منافع و سرنوشت کشورهای خلیج مشترک بوده و حملات اخیر تنها یک کشور خاص را هدف قرار نداده، بلکه متوجه کل منطقه است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که رسانه‌های ایرانی از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم خبر دادند. متعاقب آن، ارتش کویت اعلام کرد که این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که پس از حمله هوایی آمریکا به یک برج مخابراتی در جنوب جزیره قشم، پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.