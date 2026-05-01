امارات سفر شهروندان خود به ایران، لبنان و عراق را ممنوع کرد وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با صدور اطلاعیه‌ای، سفر اتباع این کشور به ایران، لبنان و عراق را به دلیل تحولات اخیر منطقه ممنوع اعلام کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (WAM)، وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد: «با توجه به شرایط جاری و تحولات منطقه‌ای، سفر شهروندان اماراتی به کشورهای ایران، لبنان و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع است».

این وزارتخانه در بیانیه خود از تمامی اتباع اماراتی که در حال حاضر در این سه کشور حضور دارند، خواست تا در اسرع وقت خاک این کشورها را ترک کرده و به امارات بازگردند.



مقامات دیپلماتیک امارات با تأکید بر اینکه حفظ امنیت شهروندان در اولویت قرار دارد، از اتباع خود خواستند تا دستورالعمل‌ها و هشدارهای صادر شده را به دقت رعایت کنند.

همچنین از شهروندان اماراتی مستقر در ایران، لبنان و عراق درخواست شده است تا در چارچوب تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده، با مراجع ذی‌صلاح و نمایندگی‌های سیاسی امارات تماس حاصل کنند.

