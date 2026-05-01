امارات سفر شهروندان خود به ایران، لبنان و عراق را ممنوع کرد

Mehmet Nuri Uçar, Murat Başoğlu, Halil Silahşör
01 مه 2026•بهروزرسانی: 01 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (WAM)، وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد: «با توجه به شرایط جاری و تحولات منطقهای، سفر شهروندان اماراتی به کشورهای ایران، لبنان و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع است».
این وزارتخانه در بیانیه خود از تمامی اتباع اماراتی که در حال حاضر در این سه کشور حضور دارند، خواست تا در اسرع وقت خاک این کشورها را ترک کرده و به امارات بازگردند.
مقامات دیپلماتیک امارات با تأکید بر اینکه حفظ امنیت شهروندان در اولویت قرار دارد، از اتباع خود خواستند تا دستورالعملها و هشدارهای صادر شده را به دقت رعایت کنند.
همچنین از شهروندان اماراتی مستقر در ایران، لبنان و عراق درخواست شده است تا در چارچوب تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده، با مراجع ذیصلاح و نمایندگیهای سیاسی امارات تماس حاصل کنند.