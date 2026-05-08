امارات: در حملات موشکی و پهپادی ایران 3 نفر زخمی شدند وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که در حملات موشکی و پهپادی ایران سه نفر زخمی شدند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیه‌ای اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور دو موشک بالستیک و چند پهپاد را که گفته می‌شود از سوی ایران شلیک شده بودند، رهگیری و منهدم کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که در پی این حمله سه نفر با تابعیت‌های مختلف زخمی شده‌اند و وضعیت آن‌ها «متوسط» گزارش شده است.

مقام‌های اماراتی همچنین اعلام کردند از زمان آغاز حملات منتسب به ایران، سامانه‌های دفاعی این کشور 551 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2263 پهپاد را رهگیری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، شمار مجروحان حملات از آغاز درگیری‌ها تاکنون به 230 نفر رسیده و تعداد قربانیان غیرنظامی نیز 10 نفر اعلام شده است.

وزارت دفاع امارات صبح امروز از فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در پی حملات موشکی و پهپادی خبر داده بود.

