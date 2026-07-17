امارات: حملات ایران به بحرین، کویت، قطر و اردن نقض حاکمیت ملی است

Omar Alothmani, Ali Semerci
17 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
امارات متحده عربی در بیانیهای حملات ایران به بحرین، کویت، قطر و اردن با موشک و پهپاد را محکوم و این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت این کشورها اعلام کرد.
در این بیانیه این حملات به عنوان "نقض آشکار حاکمیت کشورهای برادر و تهدیدی برای امنیت و ثبات آنها" توصیف شده است.
در این بیانیه آمده است که امارات متحده عربی با بحرین، کویت، قطر و اردن کاملاً همبستگی دارد و از تمام تلاشهای آنها برای حفاظت از امنیت و ثبات خود حمایت میکند.