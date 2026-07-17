امارات متحده عربی حملات ایران به بحرین، کویت، قطر و اردن را محکوم و نقض حاکمیت ملی اعلام کرد.

امارات: حملات ایران به بحرین، کویت، قطر و اردن نقض حاکمیت ملی است امارات متحده عربی حملات ایران به بحرین، کویت، قطر و اردن را محکوم و نقض حاکمیت ملی اعلام کرد.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای حملات ایران به بحرین، کویت، قطر و اردن با موشک و پهپاد را محکوم و این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت این کشورها اعلام کرد.

در این بیانیه این حملات به عنوان "نقض آشکار حاکمیت کشورهای برادر و تهدیدی برای امنیت و ثبات آنها" توصیف شده است.

در این بیانیه آمده است که امارات متحده عربی با بحرین، کویت، قطر و اردن کاملاً همبستگی دارد و از تمام تلاش‌های آنها برای حفاظت از امنیت و ثبات خود حمایت می‌کند.