امارات اخبار مربوط به آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران را تکذیب کرد

Çağrı Koşak
13 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت خارجه امارات با انتشار بیانیهای در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد که گزارشهای مربوط به انتقال منابع مالی به ایران را "کاملا رد میکند" و تأکید کرد که هیچ مبلغی، از جمله سه میلیارد دلار ادعا شده، به ایران منتقل نشده است.
در این بیانیه آمده است که این ادعاها "کاملا خلاف واقع و بیاساس" هستند و هیچیک از داراییهای مسدودشده ایران از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده و این کشور نیز زمینه چنین اقدامی را فراهم نکرده است.
وزارت امور خارجه امارات همچنین از رسانهها خواست اصول صحت و دقت را رعایت کنند، به منابع رسمی استناد کنند و از انتشار یا بازنشر اطلاعات تأییدنشده و ادعاهای بیاساس خودداری کنند.
پیشتر برخی رسانههای بینالمللی مدعی شده بودند که امارات با انتقال 10 میلیارد دلار از منابع مالی به ایران موافقت کرده و تاکنون سه میلیارد دلار از این مبلغ منتقل شده است.