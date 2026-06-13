امارات متحده عربی، ادعاهای مطرح‌شده در برخی رسانه‌های بین‌المللی درباره انتقال منابع مالی به ایران را رد کرد.

امارات اخبار مربوط به آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران را تکذیب کرد امارات متحده عربی، ادعاهای مطرح‌شده در برخی رسانه‌های بین‌المللی درباره انتقال منابع مالی به ایران را رد کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت خارجه امارات با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که گزارش‌های مربوط به انتقال منابع مالی به ایران را "کاملا رد می‌کند" و تأکید کرد که هیچ مبلغی، از جمله سه میلیارد دلار ادعا شده، به ایران منتقل نشده است.

در این بیانیه آمده است که این ادعاها "کاملا خلاف واقع و بی‌اساس" هستند و هیچ‌یک از دارایی‌های مسدودشده ایران از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده و این کشور نیز زمینه چنین اقدامی را فراهم نکرده است.

وزارت امور خارجه امارات همچنین از رسانه‌ها خواست اصول صحت و دقت را رعایت کنند، به منابع رسمی استناد کنند و از انتشار یا بازنشر اطلاعات تأییدنشده و ادعاهای بی‌اساس خودداری کنند.

پیش‌تر برخی رسانه‌های بین‌المللی مدعی شده بودند که امارات با انتقال 10 میلیارد دلار از منابع مالی به ایران موافقت کرده و تاکنون سه میلیارد دلار از این مبلغ منتقل شده است.