Ethem Emre Özcan
02 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئیه 2026
بیروت / خبرگزاری آنادولو
اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان در بیروت دیدار و گفتوگو کرد.
الشیبانی در پاسخ به سوالات خبرنگاران پس از این دیدار، گفت که دیدارش با بری "عالی" بوده و به روابط بین دو کشور کمک خواهد کرد.
او در پاسخ به سوالی اظهار داشت که در طول سفرش دیداری با حزب الله برنامه ریزی نشده است و افزود: در آینده، اگر به نفع هر دو کشور باشد، ما آماده گفتوگو با حزب الله هستیم.
اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه که برای انجام دیدارهای رسمی به بیروت سفر کرده بود، در پایتخت لبنان از سوی جوزف عون رئیس جمهور، نبیه بری رئیس مجلس و نواف سلام نخست وزیر این کشور مورد استقبال قرار گرفت.
وزیر امور خارجه سوریه و رئیس جمهور لبنان در کاخ بعبدا در بیروت دیدار و گفتوگو کردند.
طبق اعلام ریاست جمهوری لبنان، در این دیدار رئیس جمهور لبنان بر لزوم توسعه روابط بین دو کشور بر اساس همکاری متقابل، هماهنگی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر تأکید کرد.
عون اظهار داشت که لبنان مصمم است روابط برادرانه با سوریه را بر اساس همکاری، هماهنگی و عدم دخالت در امور داخلی هر دو کشور برقرار کند.
او با تأکید بر اینکه آنها به ثبات سوریه به اندازه لبنان بها میدهند، از هماهنگی بین دو کشور، به ویژه در مسائلی مانند تضمین امنیت مرزها و جلوگیری از قاچاق انسان و سلاح، ابراز رضایت کرد.