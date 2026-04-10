اسرائیل به بهانه حملات علیه ایران، درهای مسجدالاقصی را به مدت 41 روز بر روی مسلمانان بسته بود. با بازگشایی این مکان مقدس، ده‌ها هزار مسلمان امروز برای اقامه نماز جمعه گرد هم آمدند.

در پی اعلام آتش‌بس میان ایالات متحده آمریکا و ایران، فلسطینیان ساکن قدس شرقی و نیز عرب‌های ساکن مناطق موسوم به «48» پس از هفته‌ها محرومیت، برای اقامه نماز جمعه راهی مسجدالاقصی شدند.

در دوره‌ای که مسجدالاقصی بسته بود، زندگی اجتماعی در قدس شرقی اشغالی به‌ویژه در منطقه شهر قدیم قدس تقریبا متوقف شده بود؛ اما با بازگشایی این مسجد، فضای منطقه بار دیگر مملو از حضور فلسطینیان شد و حال و هوایی سرشار از شادی و احساسات مذهبی به خود گرفت.

هم‌زمان نیروهای پلیس اسرائیل در قدس شرقی به‌طور گسترده مستقر شدند و نمازگزاران مجبور بودند برای ورود به مسجد از ایست‌های بازرسی عبور کنند. پلیس اسرائیل همچنین مانع ورود برخی جوانان فلسطینی شد.

در اقدامی که مغایر با وضعیت تاریخی موجود در این مکان مقدس توصیف شده، نیروهای پلیس اسرائیل به‌ویژه در اطراف قبةالصخره و بخش‌های مختلف حرم شریف به‌صورت گروهی مستقر شدند.

مسجدالاقصی، دیروز پس از اعلام آتش‌بس موقت میان آمریکا و ایران بازگشایی شد و هزاران فلسطینی از ساعات اولیه صبح برای اقامه نمازهای روزانه به این مکان مقدس مراجعه کردند.