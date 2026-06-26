رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، اعلام کرد که شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه بزرگ اخیر در این کشور به 589 نفر افزایش یافته است.

افزایش شمار قربانیان زمین‌لرزه‌های ونزوئلا به 589 نفر رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، اعلام کرد که شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه بزرگ اخیر در این کشور به 589 نفر افزایش یافته است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، اعلام کرد که شمار جان‌باختگان دو زمین‌لرزه بزرگ اخیر در این کشور به 589 نفر و تعداد مجروحان به 2 هزار و 980 نفر افزایش یافته است.

رودریگز با ارائه آخرین گزارش از پیامدهای این زمین‌لرزه‌ها گفت: عملیات جست‌وجو و نجات همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی بدون وقفه برای نجات افراد گرفتار زیر آوار تلاش می‌کنند.

او ایالت لاگوایرا را شدیدترین منطقه آسیب‌دیده معرفی کرد و افزود: نیروهای امنیتی برای تسریع عملیات امدادرسانی و تأمین و توزیع آب و مواد غذایی به این منطقه اعزام شده‌اند.

گفتنی است، مرکز زمین‌شناسی آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که دو زمین‌لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر با فاصله زمانی 39 ثانیه ونزوئلا را لرزانده‌اند.

بر اساس گزارش این مرکز، زمین‌لرزه 7.5 ریشتری در 23 کیلومتری جنوب‌شرق شهر یوماره در ایالت یاراکوی و زمین‌لرزه 7.2 ریشتری در 24 کیلومتری شمال‌شرق شهر سان‌فلیپه در همان ایالت رخ داده است.

عمق زمین‌لرزه یوماره 10 کیلومتر و عمق زمین‌لرزه سان‌فلیپه 21.9 کیلومتر اعلام شده است. در حالی که عملیات جست‌وجو و نجات ادامه دارد، مقام‌ها نسبت به افزایش شمار قربانیان و مجروحان ابراز نگرانی کرده‌اند.