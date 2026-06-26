Zeynep Katre Oran
26 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، اعلام کرد که شمار جانباختگان دو زمینلرزه بزرگ اخیر در این کشور به 589 نفر و تعداد مجروحان به 2 هزار و 980 نفر افزایش یافته است.
رودریگز با ارائه آخرین گزارش از پیامدهای این زمینلرزهها گفت: عملیات جستوجو و نجات همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی بدون وقفه برای نجات افراد گرفتار زیر آوار تلاش میکنند.
او ایالت لاگوایرا را شدیدترین منطقه آسیبدیده معرفی کرد و افزود: نیروهای امنیتی برای تسریع عملیات امدادرسانی و تأمین و توزیع آب و مواد غذایی به این منطقه اعزام شدهاند.
گفتنی است، مرکز زمینشناسی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که دو زمینلرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر با فاصله زمانی 39 ثانیه ونزوئلا را لرزاندهاند.
بر اساس گزارش این مرکز، زمینلرزه 7.5 ریشتری در 23 کیلومتری جنوبشرق شهر یوماره در ایالت یاراکوی و زمینلرزه 7.2 ریشتری در 24 کیلومتری شمالشرق شهر سانفلیپه در همان ایالت رخ داده است.
عمق زمینلرزه یوماره 10 کیلومتر و عمق زمینلرزه سانفلیپه 21.9 کیلومتر اعلام شده است. در حالی که عملیات جستوجو و نجات ادامه دارد، مقامها نسبت به افزایش شمار قربانیان و مجروحان ابراز نگرانی کردهاند.