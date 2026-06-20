در حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به استان نبطیه در جنوب لبنان، 16 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند.

افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به نبطیه لبنان به 16 نفر در حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به استان نبطیه در جنوب لبنان، 16 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند.

بیروت/خبرگزاری آنادولو

اداره دفاع مدنی لبنان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل به استان نبطیه در جنوب این کشور، 16 نفر کشته و 12 نفر زخمی شده‌اند.

بر اساس بیانیه این نهاد، نیروهای امدادی از صبح در مناطق مختلف نبطیه عملیات تخلیه، انتقال مجروحان و کمک‌های اولیه را ادامه داده‌اند.

تیم‌های دفاع مدنی تاکنون 47 نفر را به مناطق امن منتقل کرده و پیکر 16 جان‌باخته و 12 مجروح را به بیمارستان‌ها انتقال داده‌اند. حملات اسرائیل از ساعات شب گذشته و با وجود آتش‌بس و توافق ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد.

ایران و آمریکا در چارچوب مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان، بر سر توافقی 14 ماده‌ای برای توقف جنگ و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو به تفاهم رسیده بودند. این توافق که «توافق اسلام‌آباد» نام گرفته، شامل پایان جنگ در لبنان، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی آمریکا علیه ایران است.

ارتش اسرائیل از دوم مارس حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، از آغاز این حملات تاکنون سه هزار و 980 نفر کشته شده‌اند و شمار آوارگان داخلی نیز از یک میلیون نفر فراتر رفته است.