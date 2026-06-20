در پی حملات گسترده اسرائیل به استان نبطیه و مناطق اطراف آن در جنوب و شرق لبنان، شمار کشته‌شدگان به 11 نفر افزایش یافت.

افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به لبنان به 11 نفر در پی حملات گسترده اسرائیل به استان نبطیه و مناطق اطراف آن در جنوب و شرق لبنان، شمار کشته‌شدگان به 11 نفر افزایش یافت.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

در پی حملات گسترده اسرائیل به استان نبطیه و مناطق اطراف آن در جنوب و شرق لبنان، شمار کشته‌شدگان از ساعات شب گذشته تاکنون به 11 نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی مناطقی در بقاع و استان نبطیه، از جمله باریش، شحور، نبطیه‌الفوقا، نمیریه، شوقین، حبوش، کفررمان، کفرجوز، عربصالیم، زبدین، سجید، محمودیه و دیرالزهرانی را هدف قرار دادند.

در حمله هوایی صبحگاهی به شهرک باریش، چهار عضو یک خانواده، از جمله دو کودک، کشته شدند. همچنین یک نظامی لبنانی در حمله به کفررمان و یک نفر در حمله پهپادی به شهرک سحمر جان باختند.

پیش‌تر نیز در حملات اسرائیل به عربصالیم سه نفر، در دیرالزهرانی یک نفر و در حمله پهپادی به یک موتورسیکلت در ورودی دویر یک نفر کشته شده بودند.

در همین حال، یک پهپاد اسرائیلی از صبح در ارتفاع پایین بر فراز بیروت در حال پرواز گزارش شده است.

این حملات با وجود آتش‌بس و توافق ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان ادامه دارد. «توافق اسلام‌آباد» شامل توقف جنگ، پایان درگیری‌ها در لبنان، بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، از آغاز حملات گسترده اسرائیل در دوم مارس تاکنون سه هزار و 980 نفر کشته شده‌اند و شمار آوارگان از یک میلیون نفر فراتر رفته است.