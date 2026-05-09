اعتراف یک نظامی اسرائیلی به دستور قتل‌عام مردان غزه یک نظامی اسرائیلی از دستور ارتش برای کشتار تمامی مردان در نوار غزه بدون توجه به سن پرده برداشت.

قدس/خبرگزاری آنادولو

به گزارش آنادولو به نقل از شبکه 13 تلویزیون اسرائیل، انتشار فایل صوتی گفت‌وگوی یک نظامی سابق با مادر «یوتام حاییم»، اسیر اسرائیلی که در غزه کشته شد، ابعاد جدیدی از دستورات هولناک ارتش برای هدف قرار دادن غیرنظامیان را فاش کرد.

این نظامی در فایل صوتی مذکور اذعان کرد که نیروهای اسرائیلی در نوار غزه دستور داشتند تمامی مردان را بدون توجه به سن‌شان بلافاصله به قتل برسانند.



وی اعتراف کرد: «دستورالعمل‌ها بسیار سخت‌گیرانه بود؛ ما مردان را فورا می‌کشتیم و در مورد زنان یا کودکان نیز به ما گفته شده بود که خودمان تصمیم نهایی را بگیریم.»

این سرباز سابق که یوتام حاییم با شلیک وی جان باخته است، تأکید کرد که در جریان عملیات زمینی، سیاست ارتش نابودی «هر موجود زنده‌ای که نفس می‌کشید»، حتی حیوانات، در مناطق عملیاتی بود.



به گفته وی، این حملات تنها علیه «عناصر تهدیدآمیز» نبود، بلکه هر جنبنده‌ای در منطقه هدف قرار می‌گرفت.

این اعترافات، پرونده کشته شدن 3 اسیر اسرائیلی در دسامبر 2023 در محله شجاعیه را که با وجود حمل پرچم سفید هدف قرار گرفته بودند، وارد فاز جدیدی کرده است.



در حالی که ارتش اسرائیل در بیانیه 15 دسامبر 2023 این واقعه را یک «خطای عملیاتی» توصیف کرده بود، این افشاگری نشان‌دهنده وجود یک رویه عمدی در کشتارها است.

