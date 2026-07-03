اعتراف ارتش اسرائیل به شکنجه یک اسیر فلسطینی در غزه ارتش اسرائیل تائید کرد که تصویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشان‌دهنده شکنجه یک اسیر فلسطینی در نوار غزه است، صحت دارد.

اسرائيل / خبرگزاری آنادولو



ارتش اسرائیل، صحت عکسی را که نشان‌دهنده شکنجه یک اسیر فلسطینی توسط سربازان این رژیم در نوار غزه است و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت، تائيد کرد.

به گزارش رادیو ارتش اسرائیل، یک سخنگوی ارتش که نامش فاش نشده، در این باره اظهار داشت: «ارتش تایید می‌کند که تصاویر منتشر شده در حساب‌های کاربری فلسطینی در 24 ساعت گذشته، مبنی بر اینکه فردی از غزه با دستان بسته و چشمان پوشانده به تخت بسته شده و میله‌ای آهنی روی کمر او قرار گرفته، واقعی بوده و این رویداد در نوار غزه رخ داده است.»

این سخنگو مدعی شد که تحقیقات نظامی در مورد شرایط پیرامون این حادثه آغاز شده و با مسئولان آن برخورد خواهد شد. رادیو ارتش اسرائیل بدون ارائه جزئیات درباره زمان و مکان دقیق این حادثه در غزه، تنها تصویر این اسیر فلسطینی را که با چشمان بسته و دست‌های دستبند زده به تخت بسته شده بود، منتشر کرد.

این تصاویر، بار دیگر شرایط سخت بازداشت و روش‌های سیستماتیک شکنجه توسط نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینیان بازداشت‌شده را به نمایش گذاشت.



بر اساس داده‌های نهادهای امور اسرا، حدود 9500 فلسطینی از جمله زنان، کودکان و بازداشت‌شدگان اداری در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و مقامات فلسطینی بارها تأکید کرده‌اند که اسرائیل علیه اسرا به شکنجه سیستماتیک، گرسنگی دادن عمدی، اهمال پزشکی و نقض فاحش حقوق بشر دست می‌زند.

