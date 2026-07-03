اعتراف ارتش اسرائیل به شکنجه یک اسیر فلسطینی در غزه

Said Amori, Esat Fırat, Halil Silahşör
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
اسرائيل / خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل، صحت عکسی را که نشاندهنده شکنجه یک اسیر فلسطینی توسط سربازان این رژیم در نوار غزه است و در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشت، تائيد کرد.
به گزارش رادیو ارتش اسرائیل، یک سخنگوی ارتش که نامش فاش نشده، در این باره اظهار داشت: «ارتش تایید میکند که تصاویر منتشر شده در حسابهای کاربری فلسطینی در 24 ساعت گذشته، مبنی بر اینکه فردی از غزه با دستان بسته و چشمان پوشانده به تخت بسته شده و میلهای آهنی روی کمر او قرار گرفته، واقعی بوده و این رویداد در نوار غزه رخ داده است.»
این سخنگو مدعی شد که تحقیقات نظامی در مورد شرایط پیرامون این حادثه آغاز شده و با مسئولان آن برخورد خواهد شد. رادیو ارتش اسرائیل بدون ارائه جزئیات درباره زمان و مکان دقیق این حادثه در غزه، تنها تصویر این اسیر فلسطینی را که با چشمان بسته و دستهای دستبند زده به تخت بسته شده بود، منتشر کرد.
این تصاویر، بار دیگر شرایط سخت بازداشت و روشهای سیستماتیک شکنجه توسط نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینیان بازداشتشده را به نمایش گذاشت.
بر اساس دادههای نهادهای امور اسرا، حدود 9500 فلسطینی از جمله زنان، کودکان و بازداشتشدگان اداری در زندانهای اسرائیل نگهداری میشوند. سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و مقامات فلسطینی بارها تأکید کردهاند که اسرائیل علیه اسرا به شکنجه سیستماتیک، گرسنگی دادن عمدی، اهمال پزشکی و نقض فاحش حقوق بشر دست میزند.