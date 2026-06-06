اطلاعیه ارتش کویت درباره حملات موشکی و پهپادی به این کشور ارتش کویت با انتشار اطلاعیه‌ای از فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در واکنش به حملات موشکی و پهپادی علیه خاک این کشور خبر داد.