اطلاعیه ارتش کویت درباره حملات موشکی و پهپادی به این کشور

Ekrem Biçeroğlu
06 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ارتش کویت با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در واکنش به حملات موشکی و پهپادی علیه خاک کویت وارد عمل شدهاند.
در این اطلاعیه تاکید شده که صدای انفجارهایی که ممکن است در برخی مناطق شنیده شود، ناشی از عملیات رهگیری و انهدام اهداف توسط سامانههای پدافندی است.
ارتش کویت از شهروندان و همچنین اتباع خارجی ساکن این کشور خواست تا دستورالعملها و توصیههای امنیتی صادرشده از سوی نهادهای ذیصلاح را رعایت کنند.