یک فروند پهپاد حزب‌الله به خودروی فرمانده جبهه شمالی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان اصابت کرد.

اصابت پهپاد حزب‌الله به خودروی فرمانده جبهه شمالی ارتش اسرائیل یک فروند پهپاد حزب‌الله به خودروی فرمانده جبهه شمالی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان اصابت کرد.

قدس / خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک فروند هواپیمای بدون سرنشین فیبر نوری (پهپاد) حزب الله کاروان نظامی را که عازم جنوب لبنان بود، هدف قرار داده است.

حمله حزب الله در جریان بازدید سرلشکر رافی میلو، فرمانده جبهه شمالی ارتش اسرائیل و هیئت همراهش از یک روستای اشغال شده در جنوب لبنان صورت گرفت.

اندکی پس از پیاده شدن سرلشکر میلو و هیئت همراهش از خودروهای خود، پهپاد کامیکاز فیبر نوری حزب الله مستقیماً به یکی از خودروهای نظامی در کاروان برخورد کرده است.

گفته شده است که میلو و هیئت نظامی همراه وی از این حمله که گفته می‌شود چند هفته پیش انجام شده است، آسیب ندیده‌اند.