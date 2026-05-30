اصابت مستقیم موشک شلیک شده توسط حزب‌الله به یک مرکز تجاری در شمال اسرائیل رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که حزب الله طی شب گذشته حدود 15 موشک به سمت شهرک‌ها و مناطق مسکونی شمال اسرائیل شلیک کرده است.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

اصابت مستقیم یک فروند موشک شلیک شده توسط حزب الله به یک مرکز تجاری در شهر کریات شمونا در شمال اسرائیل خسارات زیادی برجای گذاشت.

وب‌سایت خبری «واللا» نیز اعلام کرده که پس از حملات راکتی از خاک لبنان، در مرکز شهر کریات شمونا اصابت مستقیم ثبت شده است. حزب‌الله در بیانیه‌ای مسئولیت دو حمله راکتی جداگانه به کریات شمونا را بر عهده گرفت و اعلام کرد این حملات صبح امروز انجام شده است.

این گروه همچنین مدعی شد نیروهای اسرائیلی را هنگام تلاش برای پیشروی به سمت شهرک غندوریه در جنوب لبنان با مواد منفجره، آتش توپخانه و راکت هدف قرار داده و به آنها تلفات و جراحاتی وارد کرده است.

آویخایی استرن، شهردار کریات شمونا نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت که حدود 10 موشک به سمت این شهر شلیک شده که سامانه‌های پدافندی 9 فروند از آنها را رهگیری کرده‌اند، اما یک موشک به مرکز شهر اصابت و خسارت گسترده‌ای به واحدهای تجاری وارد کرده است.

به گفته او، از آنجا که حمله در ساعات پایانی شب و زمانی که مراکز تجاری تعطیل بودند رخ داد، تلفات جانی گزارش نشده است.

در پی این حملات، ارتش اسرائیل از ساکنان چند منطقه در جنوب لبنان خواست فورا خانه‌های خود را ترک کنند. آفیخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد ساکنان مناطق جدیده انصار، الزراریه، مزرعه کوثرية الرز و مشغره باید از این مناطق خارج شوند.

ارتش اسرائیل مدعی شد این هشدارها پیش از حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه اهداف حزب‌الله و در واکنش به نقض آتش‌بس از سوی این گروه صادر شده است.



همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سکوی پرتاب موشک در جنوب لبنان را که به گفته این ارتش در حملات شبانه مورد استفاده قرار گرفته بود، هدف قرار داده است.