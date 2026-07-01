اسرائیل 37 کیف پول رمزارزی منتسب به سپاه پاسداران را تحریم کرد

Muhammet Nazım Taşcı
01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعمال تحریم علیه 37 کیف پول رمزارزی به ارزش حدود 8 میلیون دلار را که ادعا میشود متعلق به سپاه پاسداران بوده و برای تامین مالی حزبالله و دیگر گروههای نیابتی مورد استفاده قرار میگرفته، تایید کرد.
در بیانیه دفتر کاتس آمده است که این تصمیم در پی تحقیقات مشترک «اداره ملی مقابله با تامین مالی تروریسم» (NBCTF) وابسته به وزارت دفاع اسرائیل و نهادهای اطلاعاتی این کشور اتخاذ شده است.
در این بیانیه ادعا شد که این کیف پولهای رمزارزی برای انتقال منابع مالی به گروههای مورد حمایت ایران استفاده میشدهاند.
در این بیانیه همچنین ادعا شد که مقصد اصلی این منابع مالی، حزبالله بوده و طی سالهای گذشته، از طریق این کیف پولها «دهها میلیون دلار» به گروههای مورد حمایت ایران منتقل شده است.
بر اساس این بیانیه، وزیر دفاع اسرائیل اعمال تحریم علیه 37 کیف پول رمزارزی به ارزش حدود 8 میلیون دلار را که ادعا میشود به سپاه پاسداران وابسته بوده و برای تامین مالی حزبالله و دیگر گروههای نیابتی استفاده میشده، تایید کرده است.
اسرائیل پیش از این نیز با ادعای استفاده از کیف پولهای رمزارزی برای «تامین مالی تروریسم»، اقدام به توقیف برخی از آنها کرده بود.
با این حال، هنوز مشخص نیست که تحریمهای اعمالشده علیه 37 کیف پول رمزارزی منتسب به سپاه، به معنای توقیف و مصادره این داراییها نیز هست یا خیر.