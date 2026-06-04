Ethem Emre Özcan, Burak Dağ
04 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئن 2026
بیروت/خبرگزاری آنادولو
در پی مذاکرات با میانجیگری آمریکا، اسرائیل و لبنان بر سر برقراری یک «آتشبس جامع» به توافق رسیدند؛ توافقی که اجرای آن به توقف کامل حملات حزبالله و عقبنشینی تمامی نیروهای این گروه از جنوب رودخانه لیتانی مشروط شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که در نتیجه مذاکرات انجامشده با میانجیگری واشنگتن، اسرائیل و لبنان درباره یک آتشبس مشروط به توافق دست یافتهاند.
در این بیانیه آمده است: اجرای آتشبس منوط به توقف کامل حملات حزبالله و خروج تمامی نیروهای آن از جنوب رودخانه لیتانی است.
بر اساس این توافق، طرفین همچنین با هدایت آمریکا بر ایجاد سریع «مناطق آزمایشی» (مناطقی که در آنها ارتش لبنان بهعنوان تنها نیروی مسئول، کنترل امنیتی را بر عهده خواهد گرفت) موافقت کردهاند.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا تاکید شد که این اقدامات میتواند زمینهساز دستیابی به توافقی گستردهتر در زمینه صلح و امنیت باشد و روابط میان اسرائیل و لبنان باید تنها از طریق دولتهای حاکم و قانونی دو کشور تعیین شود.
همچنین اعلام شد که دو طرف برای دستیابی به توافقی جامع، از هفته 22 ژوئن مذاکرات سیاسی و امنیتی را از سر خواهند گرفت و آمریکا نیز به تسهیل ارتباطات میان طرفین در دوره انتقالی ادامه خواهد داد.
حزبالله لبنان تاکنون واکنشی رسمی به این توافق نشان نداده است.
در همین حال، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با وجود اعلام توافق آتشبس، تاکید کرد که حضور نظامی و عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ادامه خواهد یافت.
کاتس مدعی شد: متن آتشبس علاوه بر خلع سلاح حزبالله و عقبنشینی این گروه به شمال رودخانه لیتانی، تداوم حضور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و حفظ «آزادی عمل» این نیرو را نیز شامل میشود.
وی همچنین مدعی شد توافق حاصلشده با میانجیگری واشنگتن نتیجه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان است و میتواند در نهایت به توافق صلح میان لبنان و اسرائیل منجر شود.