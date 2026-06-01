01 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئن 2026
رامالله/خبرگزاری آنادولو
سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) اعلام کرد که اسرائیل در حال برنامهریزی برای ساخت 2 هزار و 721 واحد جدید در شهرکهای غیرقانونی واقع در کرانه باختری اشغالی است.
در بیانیه کتبی شورای مقابله با دیوار حائل نژادپرستانه و شهرکسازی وابسته به ساف آمده است که اسرائیل قصد دارد هزاران واحد مسکونی جدید در شهرکهای غیرقانونی کرانه باختری احداث کند.
در این بیانیه اشاره شده که «شورای برنامهریزی اداره مدنی» وابسته به ارتش اسرائیل روز چهارشنبه 3 ژوئن برای بررسی طرحهای مرتبط با شهرکسازی در کرانه باختری تشکیل جلسه خواهد داد.
بر اساس این بیانیه، مقامهای اسرائیلی در طرح جدید خود ساخت دستکم 2 هزار و 721 واحد مسکونی جدید در شهرکهای غیرقانونی کرانه باختری را هدفگذاری کردهاند.
در ادامه آمده است که دولت اسرائیل قصد دارد هزار و 6 واحد از این خانهها را در شهرک غیرقانونی «گیوات» در غرب بیتلحم احداث کند.
همچنین ساخت 922 واحد مسکونی دیگر در یکی از شهرکهای واقع در نابلس برنامهریزی شده است.
این شورا همچنین اعلام کرد که اسرائیل در نظر دارد 455 واحد مسکونی جدید در جنین و 338 واحد دیگر در شهرکهای غیرقانونی واقع در الخلیل و سلفیت احداث کند.