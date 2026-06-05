اسرائیل تهدید کرد که به شش شهر دیگر لبنان حمله خواهد کرد اسرائیل 6 شهر دیگر در لبنان را تهدید کرده و از ساکنان این شهرها خواست خانه های خود را ترک کنند.

بیروت / خبرگزاری آنادولو

پس از شکست ابتکار آتش‌بس با میانجیگری آمریکا، اسرائیل 6 شهر دیگر در لبنان را تهدید کرده و از ساکنان این شهرها خواست خانه های خود را ترک کنند.

آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل طی پستی در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، از لبنانی های منطقه خواست خانه های خود را ترک کرده و به سمت شمال رودخانه زهرانی حرکت کنند.

پیش از این نیز، ارتش اسرائیل تهدید کرده بود که به سه شهر در جنوب لبنان حمله خواهد کرد و از ساکنان خواسته بود خانه‌های خود را ترک کنند.