Ethem Emre Özcan
30 مه 2026•بهروزرسانی: 30 مه 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
در حالی که آتشبس میان لبنان و اسرائیل همچنان بهطور رسمی برقرار است، حملات ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان ادامه یافته و در تازهترین حملات دستکم سه نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که جنگندههای اسرائیلی از بامداد امروز چندین منطقه در جنوب این کشور از جمله ریحان، سجید، قطرانی، دیبین، جمیجمه، غندوریه، فرون، یاطر، کفرتبنیت، زبدین و حاروف را هدف حملات هوایی قرار دادند.
در حمله یک پهپاد اسرائیلی به خانهای در شهرک انصار، یک پدر و پسر جان باختند و هفت نفر دیگر از اعضای همان خانواده زخمی شدند.
همچنین در حمله پهپادی به یک وانت در جاده حبوش–نبطیه، یک نفر کشته و یک نفر دیگر بهشدت زخمی شد. حمله دیگری در مسیر منتهی به بیمارستان دولتی نبیه بری در نبطیه نیز سه زخمی بر جای گذاشت.
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت لبنان، از زمان آغاز حملات گسترده اسرائیل در دوم مارس تاکنون، 3355 نفر در لبنان جان باختهاند.