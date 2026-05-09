Ethem Emre Özcan
09 مه 2026•بهروزرسانی: 09 مه 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، ارتش اسرائیل از ساعات شب گذشته تاکنون با استفاده از پهپادها، مناطقی از جمله حاروف، کفر دونین، النبطیه العلیا و کفر تبنیت را بمباران کرده است.
همچنین مناطق براشیت، صفد البطیخ، ارنون، کفر تبنیت و شهر نبطیه نیز هدف گلولهباران توپخانهای قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، در شهرک اشغالی بنت جبیل در جنوب لبنان نیز چند خانه با مواد منفجره تخریب شدهاند. در همین حال، یک پهپاد اسرائیلی از ساعات صبح در ارتفاع پایین بر فراز بیروت، پایتخت لبنان، در حال پرواز بوده است.
- حملات اسرائیل به لبنان علیرغم آتشبس
ارتش اسرائیل در تاریخ 2 مارس حملات هوایی شدیدی را علیه لبنان آغاز و چندین شهر در جنوب این کشور را اشغال کرد.
دولت لبنان اعلام کرد که تعداد آوارگان داخلی در این کشور در این مدت از 1 میلیون نفر فراتر رفته است. وزارت بهداشت لبنان نیز گزارش داد که از 2 مارس تاکنون بیش از 2700 نفر در حملات اسرائیل جان خود را از دست دادهاند.
در 24 آوریل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که آتشبس موقت 10 روزه بین لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل به اجرا درآمد، به مدت سه هفته دیگر تمدید شده است.
با وجود آتشبس، ارتش اسرائیل به حملات و تخریب خانهها در جنوب لبنان ادامه میدهد، در حالی که حزبالله با استناد به نقض آتشبس، حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی انجام میدهد.