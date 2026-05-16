Ekrem Biçeroğlu
16 مه 2026•بهروزرسانی: 16 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، در پیامی در شبکههای اجتماعی مدعی شد که حزبالله توافق آتشبس را نقض کرده و ارتش اسرائیل قصد دارد به مناطق کفرکلا، ارزی، بابیلیه، انصار، تبنا، غسانیه، مارونیه، قطریهالصیاد و بصّاریه در جنوب لبنان حمله کند.
سخنگوی ارتش اسرائیل از ساکنان این مناطق خواست فورا خانههای خود را ترک کرده و دستکم یک کیلومتر از این شهرها و روستاها فاصله بگیرند. او همچنین مدعی شد که حضور در نزدیکی نیروها و تاسیسات حزبالله جان غیرنظامیان را به خطر میاندازد.
این تهدیدها در حالی مطرح شده که آتشبس میان دو طرف همچنان برقرار است، اما درگیریها و حملات پراکنده ادامه دارد. اسرائیل از دوم مارس حملات گستردهای را علیه لبنان آغاز کرده بود و بخشهایی از جنوب این کشور را اشغال کرد.
طبق آمار وزارت بهداشت لبنان، از آن زمان تاکنون و با وجود اعلام آتشبس، بیش از 2950 نفر در حملات اسرائیل کشته شدهاند. در مقابل، حزبالله نیز با متهم کردن اسرائیل به نقض آتشبس، حملاتی علیه نیروهای اسرائیلی انجام داده است.