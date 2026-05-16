اسرائیل با وجود آتش‌بس، جنوب لبنان را به حمله تهدید کرد ارتش اسرائیل با وجود ادامه آتش‌بس با لبنان، بار دیگر برخی مناطق جنوب این کشور را به حمله تهدید کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که حزب‌الله توافق آتش‌بس را نقض کرده و ارتش اسرائیل قصد دارد به مناطق کفرکلا، ارزی، بابیلیه، انصار، تبنا، غسانیه، مارونیه، قطریه‌الصیاد و بصّاریه در جنوب لبنان حمله کند.

سخنگوی ارتش اسرائیل از ساکنان این مناطق خواست فورا خانه‌های خود را ترک کرده و دست‌کم یک کیلومتر از این شهرها و روستاها فاصله بگیرند. او همچنین مدعی شد که حضور در نزدیکی نیروها و تاسیسات حزب‌الله جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد.

این تهدیدها در حالی مطرح شده که آتش‌بس میان دو طرف همچنان برقرار است، اما درگیری‌ها و حملات پراکنده ادامه دارد. اسرائیل از دوم مارس حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده بود و بخش‌هایی از جنوب این کشور را اشغال کرد.



طبق آمار وزارت بهداشت لبنان، از آن زمان تاکنون و با وجود اعلام آتش‌بس، بیش از 2950 نفر در حملات اسرائیل کشته شده‌اند. در مقابل، حزب‌الله نیز با متهم کردن اسرائیل به نقض آتش‌بس، حملاتی علیه نیروهای اسرائیلی انجام داده است.