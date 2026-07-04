استانبول/خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در پی حمله پهپادی و تیراندازی نظامیان اسرائیلی به مناطق مسکونی در استان نبطیه، تعدادی از شهروندان کشته و زخمی شدند.



این حمله که توسط یک پهپاد صورت گرفت، مناطق مختلفی را هدف قرار داد و هنوز جزئیات دقیقی از میزان خسارات و تلفات احتمالی آن در دسترس نیست.



همزمان، نظامیان اسرائیل مستقر در جنوب لبنان با استفاده از سلاح‌های سنگین خودکار به سمت شهرک‌های «حداثا»، «کونین» و «طیری» در استان نبطیه تیراندازی کردند.



از میان شماری از شهروندانی که پس از توافق اخیر لبنان و اسرائیل در واشنگتن در حومه نبطیه مفقود شده بودند، سه نفر کشته و یک نفر به‌شدت زخمی پیدا شده‌اند. فرد زخمی به بیمارستانی در صور منتقل و پای او قطع شده است.

اسرائیل از دوم مارس حملات هوایی گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد و بخش‌هایی از جنوب این کشور را اشغال کرد. دولت لبنان اعلام کرده بود شمار آوارگان داخلی در این دوره از یک میلیون نفر فراتر رفته است.

آتش‌بس موقت میان لبنان و اسرائیل که با میانجی‌گری آمریکا برقرار شده بود، چند بار تمدید شد. همچنین در 26 ژوئن، پس از دور پنجم مذاکرات مستقیم در واشنگتن، لبنان و اسرائیل یک توافق چارچوبی امضا کردند.