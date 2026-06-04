اسرائیل با حمله به جنوب لبنان به نقض آتش‌بس ادامه می‌دهد جنگنده‌های اسرائیل با وجود آتش‌بس همچنان مناطق جنوبی لبنان را هدف حمله قرار می‌دهد.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل با وجود آتش‌بس اعلام شده به برخی مناطق در استان‌های النبطیه و صور در جنوب لبنان حملات هوایی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان «NNA» جنگنده‌های اسرائیل مناطق دیرالزهرانی، شوکین و حاریص از توابع استان النبطیه را هدف حمله قرار داده است.

همچنین منطقه منصوری وابسته به استان صور نیز هدف حملات جنگنده‌های اسرائیل قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، ساعات صبح امروز در نتیجه حمله هوایی یک پهپاد به سمت یک خودرو 3 نفر زخمی شده بودند.