Ethem Emre Özcan
04 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئن 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل با وجود آتشبس اعلام شده به برخی مناطق در استانهای النبطیه و صور در جنوب لبنان حملات هوایی انجام داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان «NNA» جنگندههای اسرائیل مناطق دیرالزهرانی، شوکین و حاریص از توابع استان النبطیه را هدف حمله قرار داده است.
همچنین منطقه منصوری وابسته به استان صور نیز هدف حملات جنگندههای اسرائیل قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، ساعات صبح امروز در نتیجه حمله هوایی یک پهپاد به سمت یک خودرو 3 نفر زخمی شده بودند.