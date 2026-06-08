Muhammed Emin Canik
08 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل اعلام کرد که «حملهای گسترده» علیه سامانههای پدافند هوایی راهبردی ایران انجام داده است.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که نیروی هوایی این کشور مجموعهای از حملات را علیه سامانههای پدافند هوایی ایران انجام داده و تعداد زیادی جنگنده اسرائیلی در این عملیات شرکت داشتهاند.
در این بیانیه تاکید شد که اهداف این حملات، «سامانههای پدافند هوایی راهبردی» در ایران بودهاند.
همزمان، رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که در پی تحولات اخیر، 30 موشک از ایران و یک موشک از یمن به سمت اسرائیل شلیک شده است.
این تحولات پس از آن رخ داد که اسرائیل صبح امروز حملاتی را به مناطق مرکزی و غربی ایران انجام داده و در مقابل، ایران نیز با موجی از حملات موشکی بخشهای مرکزی و جنوبی اسرائیل را هدف قرار داد.