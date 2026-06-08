اسرائیل از حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران خبر داد ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور حملاتی را علیه اهداف نظامی در مناطق غربی و مرکزی ایران انجام داده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

ارتش اسرائیل اعلام کرد حملاتی را علیه اهداف نظامی در مناطق مختلف ایران انجام داده است.

در بیانیه کتبی ارتش اسرائیل آمده است: «نیروی هوایی اسرائیل دقایقی پیش حملاتی را علیه اهداف نظامی متعلق به حکومت ایران در مناطق غربی و مرکزی این کشور انجام داد».

در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره اهداف و نتایج حملات ارائه نشده و اعلام شد که اطلاعات تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.

همزمان، صدا و سیمای یران گزارش داد صدای چند انفجار در شهرهای تهران، اصفهان و تبریز شنیده شده است.