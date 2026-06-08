اسرائیل از حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران خبر داد

Mustafa Melih Ahıshalı
08 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل اعلام کرد حملاتی را علیه اهداف نظامی در مناطق مختلف ایران انجام داده است.
در بیانیه کتبی ارتش اسرائیل آمده است: «نیروی هوایی اسرائیل دقایقی پیش حملاتی را علیه اهداف نظامی متعلق به حکومت ایران در مناطق غربی و مرکزی این کشور انجام داد».
در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره اهداف و نتایج حملات ارائه نشده و اعلام شد که اطلاعات تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.
همزمان، صدا و سیمای یران گزارش داد صدای چند انفجار در شهرهای تهران، اصفهان و تبریز شنیده شده است.