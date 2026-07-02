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02 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئیه 2026
قدس / خبرگزاری آنادولو
طبق بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، از زمان آغاز نسلکشی اسرائیل علیه نوار غزه در اکتبر 2023 تاکنون، 26 هزار و 200 سرباز اسرائیلی تحت درمان پزشکی قرار گرفتهاند.
بر این اساس، 65 درصد از 26 هزار و 200 سرباز ارتش اسرائیل که از زمان نسلکشی در غزه تحت درمان قرار گرفتهاند، از اختلال استرس پس از سانحه رنج میبرند.
طبق این بیانیه تقریباً 17 هزار نفر از سربازان اسرائیلی که تحت درمان قرار گرفتهاند، دچار آسیب روانی شدهاند، 7 هزار و 700 نفر دچار جراحات جسمی شدهاند که 97 مورد از آنها منجر به قطع عضو شده است.
در این بیانیه آمده است که 92 درصد از مجروحان مرد و 8 درصد زن بودهاند و 48 درصد زیر 30 سال سن داشتهاند.
این بیانیه همچنین اشاره میکند که خدمات توانبخشی در طول نسلکشی گسترش یافته است، به طوری که تعداد متخصصان سلامت روان چهار برابر شده و به حدود 4000 نفر رسیده و تعداد مراکز توانبخشی سه برابر شده است.