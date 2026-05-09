اردوغان و رئیس امارات درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفت‌وگو کردند

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در گفت‌وگوی تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی رایزنی کرد.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی نهاد ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، در این گفت‌وگوی تلفنی روابط ترکیه و امارات متحده عربی و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

اردوغان در این تماس تاکید کرد که آنکارا به توسعه همکاری‌ها با امارات، به‌ویژه در زمینه‌های تجارت، انرژی و امنیت، اهمیت زیادی می‌دهد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با اشاره به تنش و درگیری میان ایران و آمریکا، تحولات و دشواری‌های به‌وجودآمده در منطقه را تاسف‌بار توصیف کرد و گفت که ترکیه همچنان از حاکمیت و امنیت امارات متحده عربی به‌طور کامل حمایت می‌کند.

اردوغان افزود که ترکیه در تماس با کشورهای مرتبط، برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک میان ایران و آمریکا تلاش می‌کند و تاکید کرد که همکاری بیشتری برای تامین نیازهای امنیتی منطقه لازم است.