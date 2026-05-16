اردوغان: مهار اسرائیل برای دستیابی به صلح ضروری است

Orhan Onur Gemici
16 مه 2026•بهروزرسانی: 16 مه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در مسیر بازگشت از اجلاس غیررسمی سازمان کشورهای ترک در قزاقستان در گفتوگو با خبرنگاران گفت که برای دستیابی به صلحی پایدار در منطقه ابتدا باید جلوی اقدامات تنشزای اسرائیل گرفته شود.
رئیسجمهور ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران تصریح کرد: نخست باید تحریکات اسرائیل خنثی شود و سپس صلح واقعی در منطقه شکل بگیرد.
اردوغان با بیان اینکه اسرائیل با "تحریکات بیپایان" خود بارها نشان داده که برای به آشوب کشاندن کل منطقه در راستای تحقق اهداف خود مصمم است، افزود: اسرائیل میخواهد جنگ به سراسر منطقه گسترش پیدا کند و فضای ابهام و بحران عمیقتر شود. اگر ثبات پایدار در منطقه مدنظر است، همه باید محاسبات کوتاهمدت را کنار بگذارند.
رئیسجمهور ترکیه همچنین تاکید کرد که ترکیه معتقد است مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه حلوفصل شود.
او در بخش دیگری از سخنانش به روابط آنکارا و آستانه پرداخت و از امضای 12 سند همکاری و «بیانیه دوستی ابدی و مشارکت راهبردی گسترده» میان دو کشور خبر داد.
اردوغان همچنین با اشاره به برنامه افزایش حجم تجارت دوجانبه از 10 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار، بر اهیمت همکاری دو کشور در بخش انرژی، از جمله انتقال نفت قزاقستان از طریق خط لوله باکو–تفلیس–جیهان تاکید کرد.