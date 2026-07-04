İrem Demir
04 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
دیدار رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان در استانبول آغاز شد.
دیدار اردوغان و شریف پس از مراسم استقبال از نخست وزیر پاکستان در عمارت وحدالدین آغاز شده است.
این دیدار پشت درهای بسته برگزار میشود و هاکان فیدان وزیر امور خارجه، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، بورهانالدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری و آکف چاغاتای قلیچ مشاور ارشد رئیسجمهوری در امور امنیت و سیاست خارجی نیز در آن حضور دارند.
قرار است اردوغان و شریف پس از دیدار دوجانبه، نشست هیئتهای دو کشور را برگزار کنند.