استانبول/خبرگزاری آنادولو

دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در استانبول آغاز شد.

دیدار اردوغان و شریف پس از مراسم استقبال از نخست وزیر پاکستان در عمارت وحدالدین آغاز شده است.

این دیدار پشت درهای بسته برگزار می‌شود و هاکان فیدان وزیر امور خارجه، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه، بورهان‌الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری و آکف چاغاتای قلیچ مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در امور امنیت و سیاست خارجی نیز در آن حضور دارند.

قرار است اردوغان و شریف پس از دیدار دوجانبه، نشست هیئت‌های دو کشور را برگزار کنند.