ارتش اردن با انتشار اطلاعیه ای از رهگیری و انهدام 10 فروند موشک بالستیک شلیک شده از ایران خبر داد.

اردن: 10 موشک بالستیک ایران را منهدم کردیم ارتش اردن با انتشار اطلاعیه ای از رهگیری و انهدام 10 فروند موشک بالستیک شلیک شده از ایران خبر داد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

ارتش اردن با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 10 فروند موشک بالستیک شلیک‌شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده‌اند.

بر اساس اطلاعیه ارتش اردن، این موشک‌ها صبح امروز وارد حریم هوایی این کشور شدند، اما حمله مذکور هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی در پی نداشت.

در اطلاعیه تصریح شده که نیروهای مربوط نیز عملیات جمع‌آوری و پاک‌سازی ترکش‌های موشک‌های ساقط‌ شده را آغاز کرده‌اند. ارتش اردن همچنین بر عزم خود برای حفاظت از مرزها و حریم هوایی این کشور تاکید کرده است.