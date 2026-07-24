اردن: سامانه‌های دفاع هوایی هفت موشک و شش پهپاد شلیک شده از ایران را منهدم کردند اردن اعلام کرد که سامانه‌های دفاع هوایی این کشور هفت موشک و شش پهپاد شلیک شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده‌اند.