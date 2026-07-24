24 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2026
امان / خبرگزاری آنادولو
ارتش اردن اعلام کرد که سیستمهای دفاع هوایی هفت موشک و شش پهپاد شلیک شده از ایران را رهگیری و منهدم کردند.
در بیانیه ارتش آمده است که در این حملات هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی به بار نیامده است.
واحدهای مهندسی به منطقهای که مهمات در آن سقوط کرده اعزام شدهاند و با این قطعات مطابق رویهها برخورد شده است.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که نیروهای مسلح اردن در حالت آمادگی بالا در برابر تهدیداتی هستند که حریم هوایی، مردم و امنیت کشور را هدف قرار میدهد.