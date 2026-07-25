اردن: اسرائیل مسئول تشدید خشونت در کرانه باختری است

25 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئیه 2026
امان/خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه اردن با انتشار بیانیه ای، افزایش حملات شهرکنشینان غیرقانونی اسرائیلی به فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرده و این اقدامات را نتیجه سیاستهای افراطی دولت اسرائیل دانست.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که حمله به روستاهای فلسطینی، آتشزدن خانهها، زمینهای کشاورزی و خودروها و ریشهکنکردن درختان، نشاندهنده تشدید "تروریسم شهرکنشینان" در کرانه باختری است. اردن هشدار داد که این اقدامات به گسترش افراطگرایی و خشونت دامن میزند و چشمانداز دستیابی به صلح بر پایه راهحل دوکشوری را تضعیف میکند.
امان از جامعه بینالمللی خواست تا اسرائیل را به توقف حملات شهرکنشینان، محاکمه عاملان و جلوگیری از مصونیت آنان وادار کند. در این بیانیه همچنین تاکید شده که تحقق صلح عادلانه و فراگیر در منطقه، به تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین در مرزهای چهارم ژوئن 1967 به پایتختی قدس شرقی وابسته است.
این واکنش پس از حمله شهرکنشینان به شهر قلقیلیه و زخمیشدن هشت فلسطینی منتشر شد. همزمان، گزارشها از بازداشت دستکم 70 فلسطینی در یورشهای ارتش اسرائیل به مناطق مختلف کرانه باختری حکایت دارد.
بر اساس آمار ذکرشده در گزارش، از اکتبر 2023 تاکنون، تشدید عملیات ارتش اسرائیل و حملات شهرکنشینان در کرانه باختری به کشتهشدن 1182 فلسطینی، زخمیشدن حدود 13 هزار نفر، بازداشت نزدیک به 24 هزار نفر و آوارگی اجباری 33 هزار نفر منجر شده است.