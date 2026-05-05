اردن: از زمان سقوط رژیم اسد، بیش از 192 هزار سوری به کشور خود بازگشته‌اند تعداد سوری‌هایی که از زمان سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه داوطلبانه از اردن به کشور خود بازگشته‌اند، از 192 هزار نفر فراتر رفته است.

امان / خبرگزاری آنادولو

محمد المومنی، سخنگوی دولت اردن اظهار داشت که از 8 دسامبر 2024 که رژیم بشار اسد سرنگون شد، بیش از 192 هزار پناهجوی ثبت شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) داوطلبانه به سوریه بازگشته‌اند.

المومنی با تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی با سازمان ملل متحد در زمینه‌های رسانه‌ای و ارتباطی برای تقویت تلاش‌ها در این زمینه، گفت: اردن همچنان الگویی در انجام وظیفه بشردوستانه خود در قبال مشکلات پناهجویان، حفاظت از کرامت آنها و فراهم کردن شرایط زندگی امن برای آنها خواهد بود.