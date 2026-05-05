Laith Al-jnaidi, Hamdi Yıldız
05 مه 2026•بهروزرسانی: 05 مه 2026
امان / خبرگزاری آنادولو
محمد المومنی، سخنگوی دولت اردن اظهار داشت که از 8 دسامبر 2024 که رژیم بشار اسد سرنگون شد، بیش از 192 هزار پناهجوی ثبت شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) داوطلبانه به سوریه بازگشتهاند.
المومنی با تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی با سازمان ملل متحد در زمینههای رسانهای و ارتباطی برای تقویت تلاشها در این زمینه، گفت: اردن همچنان الگویی در انجام وظیفه بشردوستانه خود در قبال مشکلات پناهجویان، حفاظت از کرامت آنها و فراهم کردن شرایط زندگی امن برای آنها خواهد بود.